ROMA – Barbara Balzerani, la brigatista dell’eccidio di via Fani se la ride sui “fasti del quarantennale”. A 40 anni dal rapimento e l’omicidio di Aldo Moro e della sua scorta, davvero non si sentiva il bisogno di dover commentare la battutaccia di una brigatista, ex primula rossa, mai pentita, oggi scrittrice e per qualcuno ancora un modello di passione rivoluzionaria.

“Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?”, ha scritto la Balzerani su Facebook, forse alludendo al fatto che prevedibilmente ci saranno rievocazioni, approfondimenti, consuntivi storici e quant’altro, di sicuro utilizzando un’ironia degna di miglior causa. Proprio perché lei è stata una delle menti che progettarono il rapimento dell’allora segretario della Dc, proprio perché partecipò attivamente all’eccidio della sua scorta in Via Fani e proprio perché votò per la condanna a morte dello statista sequestrato nella cosiddetta prigione del popolo.

La censura più significativa al post della Balzerani (condannata all’ergastolo, in libertà condizionale dal 2006, è libera dal 2011) è giunta da un ex compagno d’armi il cui percorso riabilitativo sarà stato sicuramente speso meglio: ha inviato una lettera aperta fra gli altri indirizzata anche a uno dei figli dei poliziotti uccisi.