Barbara Bertelli, la donna contagiata due volte dal Covid morta a pochi giorni dal vaccino

Si ammala per la seconda volta di Covid e muore a pochi giorni dal vaccino. Barbara Bertelli, questo il nome della donna, aveva 49 anni, era originaria di Viareggio e viveva da anni in una frazione di Massarosa, a Bargecchia, in provincia di Lucca.

Il post su Facebook

A dare notizia della morte della 49enne è l’ex consigliere comunale di Massarosa, Fabio Zinzio.

“Di Covid purtroppo si muore – scrive -. Dopo una lunga lotta contro il virus, ci ha lasciato la nostra compaesana Barbara. Una donna solare, educata e sempre disponibile”. L’anno scorso Barbara Bertelli si era ammalata di Covid durante la prima ondata all’inizio della pandemia. La seconda volta, purtroppo, è stata fatale a pochi giorni dal vaccino.

“Quando ci siamo sentiti l’ultima volta- racconta Zinzio – mi ha detto che era stata malissimo ed era in quarantena. Da quello che mi hanno raccontato persone a lei vicine, in ospedale si era negativizzata, ma la sua salute era ormai molto compromessa e non ce l’ha fatta”.

L’ultimo saluto

“Bisognerebbe far capire ai negazionisti che il Covid c’è e che uccide. Manteniamo il distanziamento, indossiamo le mascherine e vacciniamoci” conclude Zinzio, che invita poi nel suo post a quanti daranno l’ultimo saluto a Barbara, di portarle un girasole, il fiore da lei più amato.