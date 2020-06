Barbata, il sindaco Trapattoni fa coming out su Facebook: “Sentivo che era il momento giusto per farlo”

BERGAMO – Vincenzo Trapattoni, sindaco di Barbata, in provincia di Bergamo, ha fatto coming out su Facebook.

Intervistato dal Corriere della Sera, il primo cittadino però ha detto che insieme al compagno “non si sono mai nascosti”.

Il 15 giugno, in occasione del 40esimo compleanno del compagno, Trapattoni – eletto per una lista civica di centrodestra e ora vicino a “Cambiamo!”, partito di Giovanni Toti – ha voluto ufficializzare con un post sul social network la sua relazione con il compagno Andrea per tutti quelli che ancora la ignoravano.

Lo ha fatto con un messaggio d’amore: “Auguri alla persona più cara che ho al mondo, a colui che da 20 anni vive al mio fianco per condividere gioie e dolori, a quell’uomo che sa ridere e piangere con me, al sole che trasmette nelle giornate buie e a colui che condivide tutta la sua vita con me! Auguri per i tuoi 40 anni Andrea”.

Un messaggio che in poco tempo ha collezionato moltissimi “mi piace” e commenti.

“Sentivo che era il momento giusto per farlo”, ha detto il sindaco di Barbata al quotidiano milanese.

53 anni, eletto al suo secondo mandato con il 95 per cento delle preferenze, ha trascorso 20 anni assieme al suo compagno, conosciuto in una discoteca di Desenzano del Garda nel 1999.

In paese, ha spiegato, tutti erano a conoscenza del suo rapporto con Andrea.

Con il suo coming out pubblico Trapattoni è diventato ufficialmente il primo sindaco omosessuale della provincia di Bergamo. (fonte CORRIERE DELLA SERA)