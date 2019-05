BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE) – Incidente mortale sulla autostrada A1 all’altezza del casello di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, in direzione sud.

Mercoledì 8 maggio poco dopo le 21 un’auto e un camion si sono scontrati. La donna alla guida della macchina è morta.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale, ma le condizioni della donna, 38 anni, di Barberino di Mugello, sono apparse subito molto gravi e poco dopo è deceduta.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la donna, forse anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe perso il controllo dell’auto mentre era in corsia di accelerazione e avrebbe sbandato prima verso destra e poi verso sinistra, finendo di traverso sulla corsia di marcia.

L’autista di un tir che stava sopraggiungendo in quel momento non è riuscito ad evitare l’impatto. In seguito all’incidente si è formata una coda di due chilometri tra Aglio e Bivio A1-Variante. (Fonte: La Nazione)