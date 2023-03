Barbie hot esposte in vetrina a Firenze, multato: ”Ma io non pago”

Ha esposto alcune Barbie nude in vetrina nel suo atelier in via dei Macci a Firenze. Una scelta che gli è costata una multa (circa 175 euro comprese le spese di notifica) per offesa al pubblico decoro. Ma lui, conosciuto come Artepiombo, ha deciso di fare ricorso e non pagare.

Barbie nude in vetrina, prende una multa

Il verbale che la Polizia Municipale gli ha notificato, parla di “16 bamboline tipo Barbie e Ken, collocate su una base di muschio, posizionate a coppie e rappresentanti atteggiamenti sessuali”, e gli è stato notificato dopo che, il 20 gennaio scorso, quattro agenti della polizia municipale si sono recati nell’atelier e gli hanno contestato l’ammiccamento sessuale e porno della bambole, sottoposte allo sguardo dei passanti. Per l’artista si tratta di una censura all’arte, perché quell’installazione non vuole dare scandalo: “Le Barbie sono bamboline asessuate”.

Forse dovresti anche sapere che…