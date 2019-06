BARCELLONA – Quando lui le ha detto che era finita, lei gli ha chiesto un ultimo bacio. Così Adaia Lopez Esteve si è vendicata nel modo più brutale: ha strappato la lingua a morsi al suo ex fidanzato. Accade a Barcellona, dove la ragazza dovrà rispondere dell’aggressione dinanzi al Tribunale provinciale. La procura ha chiesto per lei una condanna a otto anni di carcere.

Secondo quanto riferito da El Taquígrafo, i due ex avrebbero iniziato a frequentarsi a dicembre 2016 dopo essersi conosciuti in rete. Due mesi più tardi, la coppia era già in crisi, a causa del carattere bellicoso della ragazza. Nonostante i ripetuti litigi i due si sono tuttavia sempre rinconciliati, restando insieme fino a pochi giorni fa, quando l’ennesima aspra lite ha convinto il ragazzo a troncare definitivamente la relazione.

Adaia, furibonda, ha lasciato la casa del fidanzato, ma dopo qualche minuto è tornata sui suoi passi e con un tono molto pacato si è scusata prima di chiedere un ultimo bacio. L’uomo glielo ha concesso ed è stato allora, secondo l’accusa, che la ragazza ha sferrato il suo attacco brutale. Dopo di che è fuggita via, lasciando l’ex in una pozza di sangue.

Ma non è finita qui, perché a sua volta la giovane ha denunciato il suo ex fidanzato per maltrattamenti. Alla tv La Sexta, l’imputata ha raccontato che la testimonianza del suo ex è falsa e negato i disturbi di personalità e l’instabilità che le sono stati attribuiti. (Fonte: El Taquígrafo).