BARCELLONA – Michele Romano, un ragazzo di 26 anni originario di Isola Liri (in provincia di Frosinone) è stato trovato morto mercoledì scorso, 30 gennaio, all’aeroporto di Barcellona.

Secondo quanto riferito dalle autorità spagnole e comunicato alla famiglia il giovane, arrivato a Barcellona sabato scorso, sarebbe “precipitato dal tetto dell’aeroporto”. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e sarà eseguita anche l’autopsia. Michele, diplomato all’Ipsia e figlio di un consigliere comunale Pd, era andato nella città catalana per trovare lavoro come pizzaiolo.

“Sono a Barcellona, sto bene, ora sono in aeroporto”, questa l’ultima telefonata alla famiglia fatta dal ragazzo appena arrivato nella città catalana. Poi più nessuna notizia, fino alla comunicazione della morte di Michele avvenuta, secondo quanto riferito dalle autorità spagnole, la mattina attorno alle 6:30 di mercoledì.

. Dolore e vicinanza alla famiglia è stato espresso dal sindaco di Isola Liri, Vincenzo Quadrini. Appresa la notizia la famiglia si è recata a Barcellona.