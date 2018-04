SAVONA – Ha risposto alla mamma che le ha telefonato e ha detto che le avrebbe aperto il portone di casa, ma da allora Ouahiba Oudades, studentessa di 18 anni, è scomparsa dalla sua casa di Bardineto, vicino Savona.

La ragazza risulta scomparsa dal 24 marzo e la sua famiglia non si dà pace. La ragazza ha risposto alla madre che le ha telefonato per chiederle di aprire il portone del palazzo in cui vivono e Ouahiba ha risposto che sarebbe scesa subito, ma da allora di lei si è persa ogni traccia. La donna ha atteso invano e quando è entrata nell’appartamento la figlia non era in casa.

La giovane ha 18 anni, frequenta il liceo e il suo telefono da dopo la telefonata risulta spento. La madre la cerca disperatamente, ha sporto denuncia ai carabinieri e si è rivolta anche alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, ma di Ouahiba non si è saputo ancora nulla. Al momento della scomparsa la ragazza indossava un paio di scarpette da ginnastica nere e un parka verde con un cappuccio.