BARI – Ancora Far West a Bari, questa volta per le vie del centro e vicino ad una scuola elementare. L’ultimo agguato si è consumato oggi, martedì 25 settembre, tra via Puglia e via Taranto, nel quartiere San Paolo: un uomo di 36 anni è stato gravemente ferito con colpi di arma da fuoco sparati da persone non ancora identificate.

L’episodio è avvenuto nei pressi della scuola elementare Chiaia. La vittima è stata raggiunta da un colpo all’addome e un altro al braccio. E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Paolo. Indagini sono in corso da parte della squadra mobile di Bari.

E’ l’ennesimo agguato avvenuto negli ultimi giorni in città. Appena 24 ore prima, nei pressi dello stadio San Nicola, si è consumato un violento conflitto a fuoco con inseguimenti e spari tra una moto e un’autovettura. Una persona è morta ed un’altra è rimasta gravemente ferita.