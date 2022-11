Bari, anziano trovato morto in casa: era deceduto da almeno due mesi

Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Bari, il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima analisi, il decesso risale a circa due mesi prima del ritrovamento.

Cadavere trovato a Bari, era morto da due mesi

L’uomo viveva in un appartamento di via Putignani, dove è stato trovato. Sarebbe stata la figlia della vittima a chiamare le forze dell’ordine, non riuscendo a contattare il padre. Sul posto sono intervenute le squadre della polizia e dei vigili del fuoco, col 118. Il corpo dell’anziano è stato trasportato al Policlinico, dove sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Le indagini della polizia

La polizia di Stato sta indagando sulla vicenda, cercando di comprendere non solo le cause del decesso dell’uomo, ma anche come mai fino ad oggi nessuno si sia accorto di niente. Resta da comprendere come sia stato possibile che, per oltre due mesi, il corpo dell’uomo sia rimasto nell’appartamento senza che nessuno dei vicini si sia accorto di nulla, e non abbia segnalato niente di sospetto.

