BARI – La quarantena da coronavirus non ferma le rapine. Solo che adesso anziché colpire i portavalori si colpiscono i camion che trasportano cibo. Come il tir assaltato lungo la SS 96, in Puglia, la mattina di mercoledì 25 marzo.

Un commando di banditi composto da almeno tre persone a bordo di un potente Suv ha intimato e costretto l’autista di un camion a fermarsi sotto la minaccia delle armi.

Il malcapitato è stato sequestrato e poi liberato dopo qualche ora nelle campagne tra Sannicandro di Bari ed Adelfia. I banditi si sono impossessati dell’autoarticolato facendo perdere le tracce.

All’interno del mezzo erano trasportati generi alimentari (oltre 30 pedane) partite da un deposito di Bitonto e dirette in Calabria.

Le ricerche dei militari dell’Arma, allertati dopo qualche ora dall’autista, estese su tutto il territorio della Provincia, hanno consentito di individuare in Barletta un deposito ove era custodita parte della refurtiva e di recuperare il tir abbandonato a Bisceglie (BT). Indagini sono in corso per risalire ai rapinatori. (Fonte: Agi)