BARI – Incidente a Bari durante la processione di San Nicola: la statua del santo portato a spalla è stata danneggiata durante il percorso. Il pastorale, ovvero il bastone impugnato dal vescovo di Myra, si è spezzato, tra lo stupore dei fedeli. L'incidente è avvenuto sotto l'arco della Cattedrale a causa di un filo elettrico che alimenta le luminarie della piazza, che ha spezzato in due il bastone del santo.

L’incidente non ha comunque guastato l’atmosfera di festa in città. “Ho visto immagini bellissime, davvero la processione di San Nicola è sempre meravigliosa. Questo è un San Nicola particolare, perché precede la riunione di tutti i patriarchi delle chiese cristiane, un momento di grandissima importanza con papa Francesco che avverrà il 7 luglio”, ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Una cosa grande – dice Emiliano riferendosi alla prossima visita del Pontefice – alla quale abbiamo lavorato tutti insieme per moltissimi anni, a partire dal viaggio di Giovanni Paolo II nel 1984 quando chiese alla Puglia di diventare il luogo del dialogo ecumenico, dove le chiese cristiane tentano di recuperare quel drammatico scisma d’Oriente che separò i cattolici dagli ortodossi”.

Anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha partecipato alla tradizionale processione della statua del Santo Patrono, che, dopo aver varcato il portale della Basilica, attraversa le vie della città vecchia e del centro cittadino per incontrare la sua gente. Bari, ha detto Decaro, “è una città accogliente, una città di pace, una città in cui è possibile il dialogo tra popoli, religioni, fedi, culture differenti, ed è per questo che il Santo Padre, papa Francesco, sarà qui il 7 luglio per lanciare proprio dalla città di San Nicola, un messaggio di preghiera per la pace in Medio Oriente. Noi ci faremo trovare pronti, e Bari sarà, ancora una volta, la felice Bari di quell’antico canto ortodosso. Viva Bari, viva San Nicola!”.

Di seguito il video di Repubblica.