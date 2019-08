Bari, bimba di 13 mesi ricoverata per sospetto caso Seu: è grave

ROMA – Una bambina di 13 mesi di Bitonto, in provincia di Bari, è ricoverata in gravi condizioni per un caso sospetto si Seu, Sindrome emolitico-uremica. La piccola è ora nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. “Le condizioni della bimba sono gravi – riferiscono fonti dell’ospedale – ci riserviamo la prognosi”.

La piccola è ricoverata già da diversi giorni per gastroenterite e negli ulteriori approfondimenti diagnostici si è arrivato a ipotizzare un sospetto caso di Seu, di cui è stato informato l’Osservatorio epidemiologico regionale che ha già impostato le procedure specifiche.

Cos’è e come si trasmette la Seu?

La Seu può dare luogo a una importante insufficienza renale acuta in età pediatrica ed è caratterizzata dalla comparsa di tre sintomi tipici: anemia emolitica, trombocitopenia e insufficienza renale. La Seu, malattia infettiva acuta rara, si trasmette per via alimentare o per contatto con animali e ambienti infetti. A quanto si è appreso, le indagini Nas e del Dipartimento prevenzione dell’Asl si concentrano su ciò che la piccola ha mangiato nei 15 giorni precedenti alle manifestazioni di gastroenterite. Ora non resta che aspettare le prossime ore e i prossimi giorni per saperne di più.

Fonte: Ansa.