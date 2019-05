BARI – Un bimbo di due anni, figlio unico di una coppia di tedeschi, è morto lunedì pomeriggio al Pronto Soccorso di Bari, stroncato da una febbre alta, forse dovuta a broncopolmonite. Il piccolo, che sarebbe stato visitato a Berlino, sia giovedì che venerdì, da due diversi dottori, era stato autorizzato a viaggiare. I medici tedeschi avrebbero parlato di una generica malattia virale, non impedendo alla famiglia di partire per la Puglia, con sosta a Santo Spirito prima di Vieste (Foggia).

Le condizioni del bambino si sono aggravate e un medico di Santo Spirito avrebbe consigliato alla coppia di raggiungere l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, ma nel viaggio verso Bari il piccolo ha perso conoscenza. I genitori hanno bloccato per strada un’ambulanza che, non essendo del 118, si è rivolta al servizio di emergenza per il trasporto al Policlinico. Ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Informata la Procura, il pm di turno Manfredi Dini Ciacci ha disposto l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso. Con molta probabilità sarà compiuta in giornata.