BARI – Tragico sabato santo a Bari, dove una donna di 43 anni ha partorito da sola in casa, ma all’arrivo del 118 il piccolo era già morto. E’ successo all’alba, nel quartiere Poggiofranco. Sul caso indaga la Polizia, coordinata dalla Procura di Bari, per accertare se si tratti di un parto prematuro, di una tragedia o di un infanticidio.

Il 118 è stato chiamato dai coinquilini della donna perché lei – hanno raccontato ai sanitari – era chiusa in bagno e urlava. Quando i soccorsi sono arrivati e sono riusciti ad entrare in bagno, per il neonato non c’era più nulla da fare. Il pm di turno, Lanfranco Marazia, incaricherà nelle prossime ore un medico legale per effettuare l’autopsia e accertare le esatte cause del decesso. La donna è attualmente ricoverata nel Policlinico di Bari.

La Polizia ha già sentito, come persone informate sui fatti, il compagno e alcuni familiari della 43enne. Il sospetto degli investigatori è che nessuno sapesse della gravidanza. La donna, schizofrenica e con problemi di obesità, viveva in un appartamento con una coppia incaricata delle sue cure. È stata proprio la coppia convivente a chiamare i soccorsi.

Sul posto, oltre ai sanitari e alla Polizia, si è recato anche un medico legale per una prima ispezione sul corpo del neonato, ma sarà l’autopsia disposta dalla Procura ad accertare modalità del parto e cause della morte. (Fonte: Ansa)