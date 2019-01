BARI – Cercasi barista disposta a lavorare 14 ore al giorno. E’ l’offerta di lavoro pubblicata su Facebook dal titolare di una caffetteria del centro a Bari, che sta scatenando furiose polemiche. All’aspirante barista è richiesto infatti di coprire un turno che va “dalle 4 del mattino alle 18, orario continuato” per scarsi 1000 euro al mese.

Un annuncio che fa sorridere fin dalle sue prime battute, con tanto di improbabile allitterazione: “Cerco per bar a Bari barista dinamica, che sappia usare la macchina del caffè”. Ma continuando a leggere, il sorriso svanisce e lo sguardo si acciglia. In pratica si chiede alla barista, a quanto pare esclusivamente donna, di gestire da sola il locale: “Deve sentirsi responsabile e titolare, considerate le ore può stare tranquillamente seduta quando non c’è nessuno, giorno di riposo la domenica, così il sabato potete andare a ballare”.

Insomma, 14 ore al giorno per sei giorni alla settimana, in cambio di una paga decisamente misera: 2,70 euro l’ora. In alternativa, il titolare offre due part time da 500 euro al mese, con turni alternati dalle 4 alle 11 e dalle 11 alle 18. Fanno comunque 42 ore alla settimana per uno stipendio di scarsi tre euro l’ora.

Contattato al telefono dal quotidiano la Repubblica, il titolare ha confermato: “Non c’è una pausa, ma posso inserirla in base ai miei turni – ha spiegato – Ho cambiato lavoro e devo stare fuori Bari, ma possiamo venirci incontro”.