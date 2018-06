BARI – Un commando armato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha fatto irruzione nel pomeriggio al centro commerciale La Mongolfiera di Bari (in zona Santa Caterina) alla presenza di numerosi clienti che affollavano la galleria.

Le vetrine sono state letteralmente demolite con spranghe: i gioielli sono stati portati via. Il personale di vigilanza dell’Ipercoop ha gestito l’evacuazione dei clienti, ma non è riuscito a sventare la rapina: sono in atto perlustrazioni, con l’ausilio di elicotteri delle forze dell’ordine, per individuare i malviventi.

Ora è caccia ai banditi, anche con gli elicotteri, in tutta la zona.