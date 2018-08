BARI – Fabio Pegoraro, agente di Polizia, è morto mentre si trovava nello spogliatoio del Centro polifunzionale della Questura di Bari, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] città dove prestava servizio, subito dopo aver terminato un allenamento. Un malore improvviso e fulminante l’ha stroncato a soli 43 anni.

Nel suo paese, Lequile (Lecce), ieri, 28 agosto, si sono svolti i funerali. In tanti hanno voluto rendere l’ultimo saluto all’amico e collega nella parrocchia Spirito Santo di via Carducci. Fabio lascia moglie e due figli. Sul web sono stati in tanti a dirgli addio.