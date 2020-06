Bari, all’imbarco del traghetto col cadavere nel bagagliaio

ROMA – All’imbarco del traghetto con un cadavere nel bagagliaio. Tutto è avvenuto a Bari.

A scoprire il cadavere gli addetti al servizio di controllo di frontiera del Porto del capoluogo pugliese.

Per fortuna niente di criminale o violento.

Protagonisti della vicenda, infatti, alcuni cittadini del Kosovo che semplicemente cercavano di riportare in Patria la salma per poterla seppellire.

Bari, cadavere nel bagagliaio. La ricostruzione

A raccontare la storia è FanPage:

Come accertato dagli stessi agenti della Polizia di frontiera marittima, alla base del gesto fortunatamente non vi era alcuna violenza o fatto di sangue.

La vittima era morta per cause naturali e i protagonisti del gesto cercavano semplicemente di portare la salma in Kosovo, suo luogo di origine, per seppellirla sul posto.

Ignorando ogni norma in materia, però, avevano deciso di fare il viaggio in maniera a dir poco inconsueta.

Avevano avvolto il corpo dell’uomo in un lenzuolo, poi lo avevano infilato in una scatola.

Sfortunatamente per loro sono stati fermati ai controlli di frontiera e scoperti.

Per i due responsabili dell’episodio, due cittadini kosovari incaricati di un’agenzia di pompe funebri e diretti in patria, è scattata una sanzione amministrativa per violazione delle norme di polizia mortuaria.

Del caso è stata informata l’Autorità giudiziaria che ha disposto il trasporto della salma in obitorio dove rimarrà fino alle procedure corrette per l’espatrio. (Fonte: FanPage).