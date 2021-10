Bari, fiamme fuori e dento la pizzeria Nathalia di viale della Resistenza, accanto al parco 2 Giugno. L’incendio si è sviluppato a metà pomeriggio quando il locale era ancora chiuso. Il fuoco si è propagato in pochi minuti in diverse parti: accanto alla pizzeria c’è una stazione di servizio fortunatamente non rimasta coinvolta nell’incendio, che in parte è stato alimentato da una catasta di legna posizionata accanto alla porta.

Bari, in fiamme la pizzeria Nathalia su viale della Resistenza

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e i vigili urbani. Tanti anche i curiosi che si sono fermati a guardare. Il locale si trova vicino al parco Due Giugno, che nel pomeriggio è molto frequentato da famiglie e gruppi di adolescenti nonché da tante persone che praticano sport.

Incendio segnalato da alcuni passanti

E sono stati proprio i passanti che hanno visto il fumo uscire dalla pizzeria ad avvertire i Vigili del fuoco. Ora saranno i Vigili del Fuoco a stilare una relazione sulla dinamica e le possibili cause. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Per consentire le operazionei di spegnimento, il traffico nel tratto di viale della Resistenza compreso fra viale Einaudi e via Jacini è stato chiuso dalla Polizia locale di Bari.