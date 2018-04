BARI – Il ministero della Giustizia da 3 anni non paga l’affitto del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari. E l’Inail intima lo sfratto al Tribunale. Una diffida a lasciare il Palagiustizia entro trenta giorni.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Da quando, nel 2015, la competenza degli uffici giudiziari è passata dal Comune al governo, il ministero non ha mai pagato l’affitto. Il debito ammonta ad 4 milioni.

Il ministero, intanto, attraverso la Direzione ‘Beni e servizi’, spiega che la situazione evidenziata dall’Inail è legata all'”inadeguatezza dell’immobile di Via Naziariantz, soprattutto dal punto di vista strutturale e manutentivo, che ha comportato una serie di limitazioni del relativo godimento da parte degli uffici giudiziari interessati”.

Nella consapevolezza di tali problematiche, “che riguardano anche, sia pure in maniera meno evidente, gli altri immobili con la medesima destinazione della città di Bari, il ministero ha recentemente stipulato il Protocollo d’Intesa che consentirà finalmente di dare un’adeguata sistemazione agli uffici giudiziari cittadini presso l’area demaniale delle ex Caserme Milano e Capozzi. Le attività di progettazione sono peraltro già in fase di avvio, con la collaborazione dell’Agenzia del Demanio”.

“L’Amministrazione ha in ogni caso comunque già avviato le necessarie interlocuzioni – conclude il ministero – allo scopo di dare soluzione amministrativa bonaria alla vicenda in questione, anche alla luce di eventuali interventi manutentivi che andranno effettuati da parte dell’Ente proprietario”.