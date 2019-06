ROMA – Una donna barese di 59 anni ha subìto l’amputazione della gamba destra dopo essere stata investita ieri sera, mercoledì 26 giugno, mentre si recava al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci allo stadio San Nicola.

La donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava a piedi la strada provinciale 236 (ex statale per Bitritto) insieme ad altre persone. Il gruppo aveva parcheggiato la propria vettura lungo la complanare, vicino parco Adria, e si dirigeva verso lo stadio, tagliando un’arteria a scorrimento veloce. Stando alla ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, un’auto avrebbe rallentato vedendoli attraversare mentre un’altra, che sopraggiungeva da dietro, non sarebbe riuscita a frenare e avrebbe tampinato la prima, che è finita addosso alla donna, che aveva già parzialmente scavalcato il guard rail. La signora ha riportato traumi all’addome e a una gamba. Immediati i soccorsi da parte dei volontari che prestavano servizio nei pressi dello stadio. La donna è stata trasportata al Policlinico, dove le è stata amputata la gamba destra ed è stata ricoverata in prognosi riservata. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.

Fonte: Agi.