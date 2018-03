ROMA – Per tre anni ha minacciato il parroco e i fedeli della chiesa di San Ferdinando a Bari per estorcere denaro. L’uomo, un tunisino, è stato arrestato dai carabinieri, e in più occasioni li avrebbe minacciati di morte millantando anche contatti con l’Isis per spaventarli e farsi consegnare il denaro.

Dal 2014 al 2017, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, il tunisino avrebbe creato grande allarme nella comunità parrocchiale, minacciando il sacerdote ma anche il viceparroco, il sacrestano e gli altri parrocchiani.

Le indagini, coordinate dal pm Giuseppe Dentamaro, da cui è scaturita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Marco Galesi, sono partite proprio dalla denuncia del parroco della chiesa di via Sparano.