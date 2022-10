Bari, Istituto Majorana: prof preso a schiaffi in classe da due balordi. Un docente di diritto ed economia nell’Istituto ‘Majorana’ di Bari ha denunciato di essere stato aggredito in aula da due persone che hanno fatto irruzione e lo hanno schiaffeggiato per punirlo di una nota in condotta messa poco prima ad una sua studentessa.

Bari, Istituto Majorana: prof preso a schiaffi in classe da due balordi

Secondo la notizia riportata dal Corriere del Mezzogiorno, il fatto sarebbe successo il 23 settembre scorso. Il docente aveva ripreso la studentessa che dopo essere arrivata in ritardo disturbava la lezione con il suo comportamento. Quando l’insegnante le ha messo la nota, la studentessa gli ha promesso vendetta e alla terza ora, sarebbe avvenuta l’aggressione.

Secondo il racconto del docente, i due uomini hanno fatto irruzione nella sua aula salendo indisturbati al primo piano dell’edificio scolastico, lo hanno aggredito minacciandolo di ulteriori ritorsioni se avesse sanzionato nuovamente la ragazza.

Il prof aggredito: “Ho paura, valuto il congedo”

Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto. Sto valutando un congedo”, ha raccontato il docente al Corriere del Mezzogiorno.

“In 17 anni di lavoro, non mi era mai accaduto nulla del genere prima”. Sull’accaduto indagano i carabinieri”.

Forse dovresti anche sapere che…