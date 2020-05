BARI – Una lamiera divelta dal forte vento ha ucciso una donna a Bari. E’ accaduto questa mattina, 14 maggio in via Crispi.

La donna, 53 anni, era uscita di casa in compagnia del padre, a quanto si è appreso, quando è stata violentemente colpita dal pezzo di lamiera che si era staccato da un gazebo.

I due erano diretti insieme al cimitero, poco più in là nella stessa via, per visitare la tomba della madre recentemente scomparsa.

Illeso il padre della vittima ma in forte stato di choc: è stato portato in ospedale dal 118 per accertamenti.

Le forti raffiche, l’incidente e altri oggetti scaraventati in strada dalla furia del vento, anche vasi di piante volati dai balconi, hanno spaventato molta gente nel quartiere. (Fonte: Ansa)