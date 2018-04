BARI – Nebbia a Bari. Ebbene sì, avete capito bene: non a Milano, ma in Puglia. Un grosso banco ha avvolto il lungomare del capoluogo, lasciando tutti a bocca aperta.

Il fenomeno si chiama nebbia d’avvezione: si forma in particolare nel periodo primaverile e vede la presenza di banchi di nebbia o nubi basse che non si diradano nel corso della giornata, ma spesso restano anche durante le ore centrali.

Spiega il sito 3bmeteo:

La nebbia d’avvezione si forma quando l’aria umida e calda passa per avvezione sopra un terreno freddo o sulla superficie del mare, venendo così a sua volta raffreddata. Questo fenomeno è frequente sulle superfici marine, quando l’aria calda di un anticiclone subtropicale, come in questo caso, incontra alle medio-alte latitudini acqua più fredda. Alle nebbie d’avvezione appartengono anche quelle che si formano quando aria calda marittima invade durante le ore notturne la terraferma più fredda e le nebbie nei fondovalle, dove, durante la notte, l’aria fredda accumulatasi scende e si deposita lungo i pendii delle montagne.