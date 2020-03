BARI – Ha avuto un malore mentre era in servizio a Bari, in Puglia, per garantire la sicurezza di Papa Francesco atteso per una visita. Andrea Cozzani, poliziotto di 52 anni originario di La Spezia ed esperto sommozzatore, è deceduto in ospedale dopo un ricovero durato alcuni giorni.

Cozzani era arrivato il 20 febbraio a Bari in trasferta insieme ad alcuni colleghi con l’incarico di bonificare la zona di mare dove sarebbe arrivato il Papa a Bari e di vigilare. Poi il 22 febbraio ha accusato un malore ed è stato subito soccorso dai colleghi e rianimato dai sanitari del 118 accorsi sul posto e ricoverato al Policlinico di Bari.

Le condizioni del poliziotto sono apparse da subito molto gravi ed è stato ricoverato in terapia intensiva nel reparto di neurochirurgia, dove è rimasto fino al decesso avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 marzo.

Cozzani era originario di La Spezia ed era entrato in polizia nel 1998, dopo aver superato il corso per operatore subacqueo, diventando poi un sommozzatore esperto che veniva impiegato per garantire la sicurezza di importanti eventi pubblici. Il poliziotto lascia moglie e figli. (Fonte Fanpage)