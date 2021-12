A Bari un tassista avrebbe investito un poliziotto prima di fuggire. L’uomo è stato poi rintracciato sul lungomare della città pugliese.

Bari, tassista investe poliziotto: l’uomo finisce al pronto soccorso

Il fatto è avvenuto in piazza Moro. Il tassista avrebbe cercato di sottrarsi al controllo, fuggendo e investendo un poliziotto. L’uomo è stato poco dopo intercettato e bloccato dagli agenti delle Volanti, che stanno procedendo con gli accertamenti a suo carico.

Investito operatore cinofilo

Secondo una prima ricostruzione fornita da Bari Today, l’agente investito dall’auto è un operatore cinofiloimpegnato in controlli antidroga nella zona. Il tassista lo ha fermato in modo non grave prima di darsi alla fuga. Trasportato al pronto soccorso, l’agente se la caverà in poco tempo.