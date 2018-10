BARI – Dramma in Questura a Bari: un sovrintendete di polizia è stato trovato senza vita negli uffici della Digos. L’agente, che a quanto si apprende era prossimo alla pensione, si è tolto la vita. Per farlo ha usato la pistola di ordinanza.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 26 ottobre. Non sono stati resi noti i motivi del gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile: per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sotto choc i colleghi del poliziotto che non riescono a spiegarsi i motivi del tragico gesto.