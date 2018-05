BARI – Un ragazzo è stato trovato accoltellato davanti all’ingresso della scuola media Amedeo d’Aosta a Bari mentre gli studenti entravano, poco prima delle 8 di mattina di oggi, 2 maggio.

Il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, era riverso sulla rampa per disabili ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

E’ stata la telefonata di un cittadino a segnalare alle 7:20 la presenza di un corpo riverso sulla rampa per disabili di accesso alla scuola media di via Oberdan. Il cittadino ha detto al 112 che poteva trattarsi di un ubriaco, vista la posizione del corpo e il fatto che non desse segni di vita.

All’arrivo i carabinieri hanno invece constatato che si trattava di un ragazzo, presumibilmente maggiorenne, con delle ferite all’altezza dei polmoni. Inizialmente si è pensato che fossero dovute a una sparatoria. A un esame successivo si sono rivelate invece ferite da arma da taglio.

Secondo un primo esame, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 7 di mattina: se fosse trascorso più tempo prima del ritrovamento e dei soccorsi, infatti, il ragazzo sarebbe morto dissanguato. I militari del Sis hanno effettuato i rilievi e hanno trovato un coltello, verosimilmente l’arma usata per il ferimento. Dalle prime dichiarazioni del ferito, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina.