Bari, rapinato un portavalori. Bottino da 100mila euro. Ricerche in corso

ROMA – A bordo di due suv, sei rapinatori hanno bloccato un blindato, un furgone portavalori, hanno minacciato e sequestrato i vigilanti e poi sono fuggiti via con un bottino di circa 100mila euro.

Tutto è successo stamattina, lunedì 17 giugno, sulla corsia sud della A14, tra i caselli di Bari Sud ed Acquaviva delle Fonti, all’altezza di Sannicandro di Bari.

I rapinatori sono riusciti ad entrare in autostrada con due suv dopo aver creato un varco tagliando il guard-rail della corsia sud. Il furgone, che era diretto a Taranto, è stato bloccato, le guardie sono state disarmate e sequestrate. I banditi si sono così impossessati della somma di 100mila euro in monete, contenute in sacchetti di plastica. Subito dopo sono fuggiti attraverso un altro varco creato in precedenza. Sono in corso ricerche da parte della polizia stradale.

Fonte: Ansa.