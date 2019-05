BARI – Terribile incidente sulla Statale 96, tra Bari e Altamura. Un taxi sul quale viaggiavano 3 persone si è scontrato con un Tir: tutti morti gli occupanti della vettura, compreso il tassista. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio all’altezza di Grumo Appula (Bari). L’Anas ha disposto la chiusa al traffico in entrambe le direzioni della statale e il traffico viene deviato su strade di servizio locali. Sul posto sono al lavoro anche carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118.

Inutili i soccorsi per le tre persone a bordo del taxi: dopo averli estratti dalle lamiere, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’impatto è stato violentissimo: la cabina del camion si è girata completamente verso sinistra mentre la vettura è stata sbalzata sul guardrail con la parte posteriore destra.

Il drammatico incidente avviene a pochi giorni dallo schianto fatale di sabato scorso in cui hanno perso la vita i due fidanzati baresi Marco Massaro, 27 anni morto sul colpo, e Mara Notario, 24 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia. I due viaggiavano a bordo di una Lancia Y lungo la strada provinciale 18, sempre in provincia di Bari, quando sono finiti fuori strada in curva. (Fonte: Ansa)