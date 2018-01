BARI – Due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le 8 del mattino del 1° gennaio sulla statale 100 all’altezza dello svincolo per Gioia del Colle, in provincia di Bari. Lo schianto è stato tremendo e tutti e 4 gli occupanti delle due vetture sono morti sul colpo. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada privo di spartitraffico. Le vittime sono un uomo di 60 anni e tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni.

I tre giovani morti nello scontro frontale avvenuto sulla statale 100 in direzione Taranto, all’altezza dello svincolo per Gioia del Colle, sono tutti baresi. Le vittime sono: Claudio Cassatella, di 22 anni, Gaetano Strambelli, di 18 anni, di Bari, e Daniele Caputo, 18 anni, di Bari, e il 68enne Vincenzo Genco, di Castellaneta (Taranto). L’impatto tra le due auto è stato violento e per estrarre i corpi si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Secondo le prime ipotesi, l’impatto potrebbe essere avvenuto nel corso di una manovra di sorpasso.

Cenzio Di Zanni sul sito di Repubblica scrive che la strage di Capodanno si è consumata sulla statale 100, che collega Bari a Taranto: