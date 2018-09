BARI – Un uomo di 35 anni è stato ferito con un colpo di arma da fuoco dalla sua ex compagna nel quartiere Libertà di Bari il 3 settembre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo ha chiamato i soccorsi e ha denunciato l’aggressione a mano armata da parte della donna, che ora è ricercata dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in strada tra via Crispi e viale della Libertà, nei pressi dell’abitazione della ex compagna, che in passato lo aveva denunciato per atti persecutori.

La donna dopo averlo vista avrebbe estratto la pistola e lo avrebbe ferito. L’uomo ha chiamato il 112 e l’ha denunciata. Ora i carabinieri ricercano la ex compagna per chiarire la questione.