BARI – Il maltempo provoca disagi a chi si deve spostare. A causa delle raffiche di vento, che in mattinata hanno superato i 50 nodi impedendo le manovre nel porto di Bari, sono rimaste bloccate al largo tre traghetti con un totale di 524 passeggeri e oltre duecento persone di equipaggio, oltre a due navi cargo.

Le tre navi passeggeri sono la AF Francesca della Adria Ferries (168 viaggiatori e 60 componenti di equipaggio) e la Righel II della Ventouris Ferries (188 passeggeri e 49 equipaggio) provenienti da Durazzo (Albania) e la Superfast (168 passeggeri e 56 equipaggio) proveniente dalla Grecia.

Hanno posto la prua rivolta a Nord cercando protezione al largo dei vicini porti di Trani, Molfetta e Manfredonia, in attesa che il vento scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso e attracco nel porto di Bari. Una situazione di disagio per i passeggeri dei traghetti, che però al momento non desta preoccupazione.

Sempre a Bari il vento forte ha divelto, nella notte, la ringhiera in metallo e vetro di un balcone al quarto piano di uno stabile in via Dalmazia, vicino all’istituto Marconi. Sono circa una cinquantina gli episodi per i quali è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco tra danni a verande, cartellonistica stradale e alberi divelti dal vento, anche uno sulla strada provinciale 214 nelle campagne di Triggiano: tronco e rami hanno occupato in parte la sede stradale provocando rallentamenti alla circolazione. (Fonte: Ansa)