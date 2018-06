BERGAMO – Un corso di italiano pensato per gli italiani. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa l’idea dell’assessore alla Cultura del Comune di Bariano, nella provincia di Bergamo, contro i troppi strafalcioni ed errori grammaticali in cui noi stessi incorriamo.

Il quotidiano Il Giorno scrive che il corso è stato organizzato in Municipio per offrire agli italiani che troppo spesso dimenticano le “h” o i congiuntivi, un ripasso di grammatica:

“Il successo: in pochi giorni si sono iscritti in 15, tutti pronti a imparare a scrivere meglio. “Il corso è aperto a tutti – ha spiegato orgoglioso l’assessore alla Cultura Marino Lamera – ma non è un corso di alfabetizzazione per stranieri, lo abbiamo pensato proprio per i barianesi e infatti lo abbiamo chiamato ‘Cinque ri-passi della grammatica’, in ogni caso si sono iscritti anche alcuni stranieri che però avevano una conoscenza dell’italiano più avanzata”.