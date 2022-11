Barilla e il caso della pasta con gli insetti, arriva la smentita dopo la polemica: “Non era un annuncio”

“In merito ad alcuni commenti apparsi sul web e su alcune testate, vorremmo precisare che non abbiamo annunciato il lancio di nessuna pasta o alimento prodotto con farina di insetti, nemmeno abbiamo alcuna volontà o interesse aziendale in tal senso. La nostra pasta continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano”. E’ questa la posizione espressa dal Gruppo Barilla in una nota in risposta alle dichiarazioni di oggi del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che sui social ha replicato ironiozzando in merito ad un video della Fondazione Barilla circa le proprietà nutrizionali degli insetti. “Gli insetti sono fonte di proteine… E tu cosa ne pensi?” – recita il video – “Che potete mangiarveli voi”, scrive Salvini.

Barilla e il caso della pasta con gli insetti

Barilla spiega inoltre il contesto nel quale il video è stato pensato. “Nei giorni scorsi – sottolineano – Fondazione Barilla ha pubblicato sui propri canali social un video dove si parlava, in tono ironico, di insetti come possibile fonte proteica alternativa come avviene in molti paesi del mondo. Il video ha suscitato alcune reazioni negative sui social media, dove è stato erroneamente interpretato come un annuncio dell’intenzione dell’azienda Barilla di produrre pasta con farina di insetti”.

Il comunicato della Barilla

“Vogliamo fare chiarezza, sottolineano ancora, Barilla non ha annunciato il lancio di nessuna pasta o altro prodotto realizzato con farina di insetti e non ha alcuna volontà o interesse a espandere il suo business in questa direzione. Nello specifico, la nostra pasta continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano”. “Il video è parte di una campagna di informazione di Fondazione Barilla, ente indipendente di ricerca e divulgazione – concludono – che si occupa di studiare in maniera approfondita i sistemi agro-alimentari per comprendere questioni fondamentali quali lo spreco alimentare e l’esaurimento delle risorse della terra”.

