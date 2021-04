Barletta: aggredisce un poliziotto che lo stava multando per aver violato il coprifuoco, stava provando a fuggire (Foto d’archivio Ansa)

Barletta: un uomo ha aggredito un poliziotto per evitare la multa per aver violato il coprifuoco anti Covid. Un 31enne, pluripregiudicato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti, durante un servizio di controllo sul rispetto delle norme anti-contagio, hanno notato un gruppo di persone che si intratteneva in strada, nonostante l’orario di pieno coprifuoco. Con l’ausilio di militari della Guardia di Finanza hanno bloccato le vie di fuga della zona e fermato il folto gruppo di persone mentre cercava di guadagnare la fuga. A tutti sono state contestate le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni anti-contagio.

Barletta: polizia scopre una festa in un attico

Più tardi i poliziotti, richiamati dalla musica ad alto volume, hanno sorpreso un gruppo di persone durante una festa privata all’interno di un attico. Gli agenti hanno interrotto il ‘festino’ con l’ausilio della Polizia locale e hanno riscontrato la presenza di 12 persone, tra i quali alcuni minori. Tutte le persone identificate sono state sanzionate.