Barletta, assalto ad un portavalori vicino alle Poste: banditi danno fuoco a un’auto e scappano

Poteva sembrare una scena tratta da un film quella apparsa sotto gli occhi dei presenti nel quartiere Settefrati di Barletta. Mentre in tanti erano in coda all’interno dell’ufficio postale situato in via Canne, intorno alle 9 di questa mattina, un gruppo di malviventi – composto in tutto da sei persone – hanno compiuto un assalto al portavalori della IVRI Sicuritalia da poco giunto all’esterno delle Poste.

Barletta, assalto al portavalori in pieno giorno

A quanto si apprende da una prima ricostruzione della polizia, che indaga ed è sul posto con carabinieri e vigili del fuoco, i sei hanno bloccato la via di fuga al portavalori, dando fuoco ad un’auto posta di traverso lungo la carreggiata per impedire l’inseguimento da parte delle vetture delle forze dell’ordine, e poi hanno assaltato il portavalori.

Circa centomila euro il bottino

Hanno scelto il giorno del pagamento delle pensioni. Il bottino deve essere ancora quantificato, ma si tratterebbe di una somma vicina ai centomila euro. A causa del fumo e dello spavento alcuni anziani sarebbero stati colti da malore e soccorsi da personale del 118 accorso sul posto insieme ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Coloro che erano all’interno dell’ufficio postale durante l’assalto sono stati fatti uscire. “Un vero incubo”, racconta a Barletta Viva, una testimone presente in quel momento all’interno.

