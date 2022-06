Assalto ad una autocisterna oggi, 28 giugno, a Barletta, sulla strada statale 16 bis in direzione Bari.

L’autotrastrasportatore è stato rapinato del suo mezzo e sequestrato subito dopo aver fatto il carico di carburante nel porto di Barletta.

Assalto ad una autocisterna a Barletta: autotrasportatore rapinato e sequestrato

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto, un’auto ferma sulla carreggiata ha bloccato la strada al conducente dell’autocisterna, il quale ha frenato per non investirla.

Dall’auto, però, sono uscite due persone armate di fucile e col volto coperto che hanno costretto l’autotrasportatore a scendere dal suo mezzo e salire in auto, abbassato sul sedile posteriore in modo che non vedesse il percorso.

Una terza persona si è messa alla guida dell’autocisterna.

Assalto ad una autocisterna a Barletta, il conducente abbandonato in campagna

La vittima, che non è stata picchiata né è rimasta ferita nell’assalto, è stata abbandonata nelle campagne di Corato, in provincia di Bari.

A soccorrere l’uomo è stato un giovane agricoltore del posto. È stato col suo cellulare che l’autotrasportatore ha chiesto aiuto per poi denunciare l’accaduto al commissariato di polizia di Corato.

Le indagini sul blitz a Barletta

Poco dopo, non lontano, è stata ritrovata anche l’autocisterna. Verifiche sono in corso per stabilire se il carburante trasportato sia quello caricato o solo una parte.