Barletta, la ragazzina prende a schiaffi la coetanea. È diventato virale nel giro di poche ore un video in cui una ragazzina minorenne, per strada, intima ad una sua coetanea, urlando, di non offendere più una sua amica, appellandola come una poco di buono.

Il suo è un avvertimento che, oltre a essere urlato, viene accompagnato da violenti schiaffi sul volto e sulla testa dell’altra adolescente. La quale non reagisce e, alla fine, tirata per i capelli, finisce per terra.

Mentre questo accade, sullo sfondo c’è un’altra ragazza che non interviene e un’altra che riprende tutto con il cellulare. Il luogo dell’aggressione e delle minacce è una stradina del borgo antico della città di Barletta.

Il video ha cominciato a girare sui social e nelle chat e ha scatenato l’indignazione di quanti lo hanno visto. Per la violenza, per il fatto che qualcuno abbia pensato di riprendere la scena piuttosto che intervenire. O chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. E poi postarla sui social.

Un video in cui appaiono ben evidenti e riconoscibili i volti di ragazzine minorenni. Tale episodio avviene nella stessa città in cui, solo tre giorni fa, è stato ucciso con colpi di pistola il titolare di un bar dopo un diverbio con un avventore.