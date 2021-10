Barletta: perde il lavoro, decide di suicidarsi, telefonata Polizia la salva. Dopo aver deciso di togliersi la vita lanciandosi sotto un treno, ha telefonato a suo marito per dargli l’ultimo saluto senza aggiungere nient’altro che potesse metterlo in condizioni di intervenire.

L’uomo, però, ha mantenuto il sangue freddo e ha chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato di Barletta hanno quindi deciso di chiamare la donna.

In una telefonata durata mezz’ora un poliziotto ha cercato di dissuaderla riuscendo a farsi dire dove fosse. Gli agenti, allora, sono riusciti a rintracciare la donna a pochi passi dai binari dove l’hanno avvicinata mentre il poliziotto al telefono ancora le parlava.

La coppia ha perso il lavoro a causa della pandemia e per questo la donna era disperata. I due coniugi sono stati poi accompagnati in commissariato dove gli agenti hanno deciso di avviare una colletta coinvolgendo anche una parrocchia della città per aiutarli.