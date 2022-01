Le Regioni chiedono al Governo un trattamento di favore per i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale con la dose booster. L’assessore alla salute del Lazio ha chiesto di togliere l’obbligo di tampone per i vaccinati, le Regioni hanno chiesto al Governo di non mandare in dad (didattica a distanza) gli studenti con tre dosi di vaccino.

Secondo le Regioni, togliere la dad per i vaccinati sarebbe una importante semplificazione procedurale. Questo provvedimento potrebbe motivare anche molte persone che sono ancora indecise ad intraprendere il percorso vaccinale (due dosi più quella booster).

Le Regioni al Governo: “Chi ha tre dosi non deve andare in dad”

“Basta caos nelle scuole: chi è vaccinato con tre dosi non deve andare in dad. Restino a casa solo i positivi e chi non è vaccinato”. Questa una delle richieste delle Regioni al Governo, informa il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al termine di una riunione con i governatori.

Le Regioni al Governo: “Chiediamo una semplificazione delle regole Covid”

“C’è una posizione comune delle Regioni, chiediamo una semplificazione importante delle regole Covid alla luce del quadro della pandemia: dal conteggio dei malati Covid vanno tolti i ricoverati per altre patologie e vanno anche semplificate le norme per le scuole”.

Così il presidente della Liguria, Giovanni Toti, al termine di una riunione dei governatori.