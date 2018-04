VENEZIA – Infestano le teste dei più piccoli e sono il tormento di molti genitori. Ma a Venezia una mamma è arrivata in soccorso delle altre mamme.

Lei si chiama Susana Reviejo, spagnola di nascita ma in Italia da parecchi anni. Ha avuto un’intuizione geniale: importare nel nostro Paese un’attività che in Spagna è già fiorente da molti anni. Ha aperto un negozio anti-pidocchi che si chiama appunto “Basta pidocchietti” e le mamme veneziane già fanno la fila per affidarsi alle sue cure.

Per convincerle è bastato il passaparola su Facebook e qualche volantino efficace: “Un bambino con i pidocchi è più soggetto al bullismo”. E ancora: “Il prurito riduce la concentrazione a scuola”.

Fin dal giorno di apertura l’agenda era già piena di appuntamenti. Come funziona il trattamento offerto? Lo spiega La Nuova Venezia

Le fasi sono tre: aspirazione con filtri speciali, pettinatura mediante delle “pettinelle metalliche” e infine l’ispezione, ciuffo per ciuffo, per eliminare le larve. Il tutto usando prodotti spagnoli al 100 per cento naturali e senza agenti chimici.

Il suo negozio è un franchising: la catena spagnola è appena sbarcata in Veneto, ma altri tre centri specializzati hanno già aperto a Roma, Torino e Milano.

Prezzi? Di mercato: 75 euro per il trattamento completo di 90 minuti, più revisione a 7 giorni. Un controllo però non costa nulla e se tutta la famiglia ne ha bisogno, c’è lo sconto collettivo: 65 euro.