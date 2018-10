PERUGIA – Ha perso il controllo della vettura e ha travolto un gruppo di persone che alloggiavano nel vicino Hotel Turing a Bastia Umbria, in provincia di Perugia. L’incidente è avvenuto la sera del 12 ottobre e per una ragazza di 24 anni, originaria di Bolzano, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori del 118 la giovane era già morta.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20 di venerdì un gruppo di ex poliziotti arrivato in Umbria per un pellegrinaggio ad Assisi si stava recando a piedi verso un ristorante, quando in un tratto di strada poco illuminato su di loro è piombata un’auto guidata da una ragazza. La vettura ha travolto 8 persone che passeggiavano, delle 30 che facevano parte della comitiva in vacanza. Subito sono scattati i soccorsi da parte del 118 e sul posto sono arrivati anche gli uomini dei vigili del fuoco, della polizia stradale e della municipale.

Sei persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Santa Maria della Misericordia, mentre una giovane di 24 anni è morta nell’impatto. La strada è stata chiusa al traffico e ora i carabinieri indagheranno per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.