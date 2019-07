PADOVA – Incidente mortale a Battaglia Terme, in provincia di Padova. Un uomo di 42 anni, Alberto Pegoraro, è morto dopo essere uscito di strada con la propria auto nella notte tra domenica e lunedì.

L’incidente è avvenuto in via Maggiore intorno all’1:30 di notte, informa il Gazzettino. Pegoraro stava guidando il suo Toyota Rav4 lungo la strada statale 16 nel tratto in direzione Monselice quando l’auto ha sbandato, ha perso aderenze ad è finita contro l’angolo di un edificio. L’impatto è stato fortissimo, forse anche a causa della velocità sostenuta, scrive il Gazzettino.

Pegoraro, residente a Pernumia, è rimasto ferito in modo molto grave. E’ stato estratto dalle lamiere e trasportato in massima urgenza all’ospedale di Schiavonia, dove nonostante le cure è morto poco l’arrivo.

Sul luogo dell‘incidente sono arrivati i carabinieri di Monselice, incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica ma soprattutto le cause dello schianto. (Fonte: Il Gazzettino)