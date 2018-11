SALERNO – Investite mentre si recavano a scuola. L’incidente in cui una mamma e le sue due figlie minorenni sono rimaste ferite è avvenuto la mattina del 6 novembre a Battipaglia, nella via del Centenario d’Italia. La donna e le sue bambine sono state soccorse e trasportate all’ospedale Santa Maria della Speranza.

Secondo una prima ricostruzione, la donna e le due bambine stavano attraversando la strada quando per cause ancora in via di accertamento sono state travolte da un’auto in transito. La bimba di 4 anni ha riportato ferite alla testa ed è stata sottoposta ad accertamenti clinici, mentre la madre e la sorella hanno riportato ferite ritenute guaribili in pochi giorni.