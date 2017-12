SALERNO – Omicidio in famiglia a Battipaglia, in provincia di Salerno. E ancora vittima una donna. Venerdì 22 dicembre Vittoria Natella, 74 anni, è stata strangolata con una cintura dei pantaloni nel suo appartamento in via Tafuri.

Al momento, unico indiziato del delitto è il figlio della vittima, 42 anni: un uomo descritto come psicologicamente instabile, che è stato fermato e condotto in caserma dove è da ore sotto interrogatorio.

A scoprire il corpo, poco dopo le nove di sabato mattina, sono stati i carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa per molestie condominiale. Alcuni vicini hanno sentito delle urla ed hanno chiamato i carabinieri.

Una volta entrati nella palazzina che si trova in un rione periferico i militari hanno trovato il cadavere. Il corpo della donna era in camera da letto. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Evidenti i segni dello strangolamento avvenuto con una cintura.

I militari hanno fermato l’uomo che è incensurato e disoccupato. Aveva qualche volta dato in escandescenza ma non era seguito dai servizi sociali del Comune della piana del Sele perché non c’era stato alcun provvedimento nei suoi confronti.

I carabinieri sono al lavoro per delineare il contesto nel quale è maturato il delitto che potrebbe essere avvenuto al termine di un litigio. Ma è solo un’ipotesi. Sarà l’esame medico legale sul cadavere a stabilire con certezza l’ora del decesso.

A quanto è stato ricostruito dai carabinieri, l’uomo era molto legato alla madre. I due stavano sempre insieme. I carabinieri lo hanno sentito per diverse ore. Gli investigatori stanno lavorando per stabilire se ci sia stato un litigio tra madre e figlio e cosa sia realmente accaduto.