SALERNO – Vittoria Natella è stata trovata strangolata nel letto della sua casa di Battipaglia, in provincia di Salerno, lo scorso 22 dicembre. Il figlio della donna di 42 anni è stato arrestato ed è accusato di omicidio. A trovare il corpo della dona, uccisa il 22 dicembre, sono stati i carabinieri arrivati nella casa la mattina del 23 dicembre.

Il quotidiano Il Mattino scrive che la donna soffriva di schizofrenia paranoidea e che per questo motivo era seguita presso strutture specializzate da oltre 20 anni. Il figlio invece è stato trovato in stato di confusione e ha ammesso in parte l’omicidio: