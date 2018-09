ROMA – Quest’estate una casa vacanza su due è stata affittata in nero o comunque in maniera irregolare. E’ quanto emerge dai controlli della Guardia di Finanza su proprietari di seconde e terze case nelle località di mare, di montagna e nelle città d’arte da giugno a settembre. Su 1.477 controlli effettuati 902 sono risultati irregolari e, di questi, 753 sono risultati affitti in nero. Le regioni dove si sono registrati i casi più numerosi sono Puglia, Toscana e Lazio.

Tra i casi più eclatanti scoperti dai militari delle Fiamme Gialle quello di Pescara dove una ventina di persone che affittavano in nero case e b&b a turisti in vacanza nei comuni costieri hanno evaso circa 350mila euro.

Ad una società immobiliare sono invece state contestate operazioni in evasione d’imposta per 150mila euro mentre già a luglio i finanzieri avevano scoperto a Taormina veri e propri hotel fantasma: bed and breakfast completamente sconosciuti al fisco o appartamenti affittati in nero. I proprietari hanno omesso di dichiarare al fisco 130mila euro.